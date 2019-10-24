Їх вручають недолугим женихам і ними ж відлякують злих духів

Осінь – пора гарбузів, а значить – смачних вітамінних страв та ароматних напоїв. Окрім того, кабак – неодмінний атрибут прийдешнього Гелловіну. Який запросто перетворюється на чарівний предмет декору. Кілька гарбузових лайфхаків – від нашої Марії Курач.

Шукати гарбузи слід в овочевих рядах. Але цього року на них неврожай, тож придбати можна хіба що трохи вже нарізаного кабака. І тільки якщо пощастить, натрапити на цілу ятку з різними сортами.

У пошуках солодкого їстівного гарбуза звертати увагу слід на його колір. Насичений помаранчевий свідчить про зрілість й, зазвичай, довершений смак. Проте розрізняють плоди перш за все, за сортом та формою.

Їстівні гарбузи зараз продають по 10 гривень за кілограм. Декоративні для Гелловіну – до п’ятдесяти гривень за штуку, залежно від розміру та форми. Пік популярності кабаків припадає на жовтень.

З кабака також можна зготувати й оригінальніші страви. За простими, але вишуканими рецептами йдемо до італійського ресторану Felicita Dolce. Тут нашій увазі пропонують швидкий та простий салат.

Спочатку змішуємо трохи меду, велику ложку соєвого соусу, оливкова олія, та пів ложки бальзамічного оцту. Далі, у мікс салату додаємо цибулю, гарбуз, поливаємо це готовою заправкою й викладаємо на таріль. Прикрашаємо усе тоненькими згорнутими скибками шинки.

Запити салат та зігрітися в холодну пору року допоможе гарбузовий лате. Беремо кілька ложок гарбузового пюре, заливаємо його підігрітим молоком та розмішуємо. Прикрашаємо кремом зі збитого цукру та яєчного білка.

Кабакові напої також допомагають освіжитися. Наприклад, втамувати спрагу можна лимонадом. Основні його інгредієнти – свіжі гарбузовий та яблучний сік.

Так само просто з гарбузів можна створити й предмети декору. Наприклад, витончену рослинну композицію. Згори кабака слід вирізати отвір мінімум з ваш кулак. Через нього вичистити усю м’якоть та насіння. Й покласти всередину змочену флористичну губку, обгорнуту плівкою.

На завершення можна повісити кольорові стрічки, бантики, або навіть обітнути сам гарбуз тканиною. Прихильники традиційних геловінських прикрас можуть зробити ліхтарик Джека, або ж куди миліший світильник – для створення домашнього затишку. Для цього слід озброїтись ножем, так само вирізати кришку та вичистити нутрощі.

На гарбузі можна вирізати будь-які написи чи візерунки. Прикрасити так, як дозволить фантазія. А на завершення – обов’язково запалити вогника.