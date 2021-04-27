В Україні згадують жертв вибуху на Чорнобильській АЕС

Наші кореспонденти поспілкувалися із ліквідаторами. А ще з тими, хто був у самому епіцентрі аварії, однак жодних статусів чи виплат так і не отримав. Тему продовжить Владислав Авдієнко.

Ці страшні хвилини, години, дні назавжди закарбувалися в пам’яті свідків аварії. Віра Володимирівна — викладачка Хіміко-технологічного університету — тоді жила у Чорнобилі, за 15 кілометрів від місця вибуху. Її батьки брали участь в ліквідації.

У цей час в Чорнобилі діти ходили до школи, відбувались комсомольські вечори. Віра згадує: інформацію про аварію ретельно замовчували. Вона ж масштаби катастрофи знала з перших вуст.

До столиці перекидали майбутніх ліквідаторів з усіх областей. Олександр до аварії на ЧАЕС працював водієм, возив промисловий кисень. Під час ліквідації він підганяв під стіни розжареного реактора вантажівку із рідким азотом – аби охолодити розплавлений фундамент.

Якби цього не зробили, говорили фахівці, реактор міг вибухнути вдруге. Олександр згадує: під час вилазок до енергоблока згубного впливу радіації не відчував.

Втім проблеми зі здоров’ям дали про себе знати одразу після повернення із зони ЧАЕС. Та попри це чоловік ще впродовж 20 років працював водієм. Бо мав годувати двох дітей. Наразі в нього 2 група інвалідності. Вона ставить хрест на низці професій, тож Олександр підробляє охоронцем на будівництві храму.

Наступний герой нашого сюжету пройшов і Чорнобиль, і АТО. Брав участь у найнебезпечніших роботах із розвідки та дезактивації приміщень ЧАЕС. А вже нині понад рік провоював на Луганщині. Виплати на лікування та реабілітацію від держави називає смішними.

Наразі на Дніпропетровщині живуть близько 19 тисяч людей, які постраждали від Чорнобильської катастрофи. Майже половина з них — це ліквідатори 2 категорії. У 2016 уряд скасував виплати на їхнє лікування та реабілітацію. Тоді ж позбавили пільг і частину вдів.

Частково покривають потреби чорнобильців обласна та міська влада. Цьогоріч мерія заклала на це понад 5 мільйонів гривень. Допомогу отримають майже 4000 чорнобильців.

Щороку тільки в Дніпрі йдуть з життя близько сотні ліквідаторів. До 35-річчя катастрофи в Історичному музеї відкрили виставку. Тут представлені світлини, архівні документи, книги, написані самими ліквідаторами. Пам’ятна експозиція є й в Хіміко-технологічному університеті. Саме з цього вишу до ліквідації аварії тоді залучали найбільше фахівців.

Також на всеукраїнському рівні запустили сайт – chornobyllessons.com. На ньому відомі ведучі дадуть для 11-класників онлайн урок пам’яті. Покажуть розсекречені документи КДБ. У них — пропаганда, фейки та маніпуляція влади Радянського Союзу, які напряму вплинули на кількість жертв трагедії.