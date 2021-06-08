Оркестр “Времена года” завершив 28-й концертний сезон

Секрети музики знов відкриває камерний оркестр імені Гаррі Логвина “Времена года”. На завершення 28-го концертного сезону, колектив представив програму з творів Шостаковича, Вейнера та Моцарта. Зустріч оркестру з публікою відбулася завдяки програмі “Культурна столиця”. На концерті побувала наша Ірина Каблоцька.

Дивертисмент Моцарта пов’язує різні періоди творчості оркестру. Саме цей твір “Времена года” виконав на своєму першому концерті у 1993 році.

До всіх трьох основних творів програми колектив звертався неодноразово. Грав і дивертисмент Лео Вейнера і знамениту камерну симфонію Шостаковича.

Але повторити твори – це було б занадто просто. Треба їх якось зв’язати й саме у контексті цієї програми. Так, щоб цікаво було й грати, й слухати. Це кредо Дмитра Логвина.

Знаменитий підпис Сергія Шостаковича розшифровувався з нот, як його ініціали латиною – DSCH. Але ту ж комбінацію з нот: ре – мі бемоль – до – сі використовував Моцарт в одному зі своїх квартетів.

Такий результат своїх досліджень художній керівник виніс на суд слухачів. Хоча деякі з них вже давно самостійно заглибились у тему філософських шифрів у музиці.

І навіть легкий менует Луїджі Бокерині, ймовірно, містить у собі цікаві секрети. А ще один номер програми – дивертисмент Лео Вейнера – просто дивує.

Що ще відкриють для нас невгомонні дослідники й виконавці класичної музики, дізнаємось восени. Це буде 29-й концертний сезон колективу, який став брендом Дніпра, камерного оркестру імені Гаррі Логвина “Времена года”.