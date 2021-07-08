Ветерани АТО і ООС пройшли підготовку на курсах з кібербезпеки

У Дніпрі 26 ветеранів АТО та ООС отримали сертифікати про закінчення курсів з кібербезпеки та інформаційного захисту. Можливість професійної перепідготовки колишнім військовим забезпечує міжнародний проєкт “Норвегія – Україна”. Вперше до навчальної програми долучився Університет митної справи та фінансів.

Після поранення й повернення з АТО, Сергій наполегливо шукав варіанти соціальної та професійної адаптації. Коли йому порадили курс з інформаційних технологій та кібербезпеки, без роздумів погодився. Їздив на заняття з Нікополя. Три місяці дуже щільного навчання дали помітні результати.

Двадцять шість випускників курсів отримали сертифікати, дипломи та свідоцтва. Кожен з трьох документів підтверджує не лише засвоєння програми, а й те що людина взяла участь у міжнародному проєкті “Норвегія-Україна”. Він діє з 2003 року. Зараз адаптується під нові умови.

В Дніпрі вперше спробували реалізувати модель партнерства нашого вищого навчального закладу і норвезького NORD університету. Освітня програма була створена спільно.

Норвезька сторона завжди готова запропонувати українцям свій великий досвід у справі соціальної, правової та професійної адаптації демобілізованих військових.

500 академічних годин для учасників програми навчання не минули дарма. Нові знання допоможуть ветеранам відчувати себе більш впевнено у сучасному житті.