Відбувся конкурс серед кондитерів на солодку візитівку Дніпра

Солодкою візитівкою Києва є “Київський торт”, також відомі торти “Одеса”, “Ужгород”, “Херсон”. А от у Дніпра окрім пісочного печива, немає фірмового тістечка, за яким би приїздили з інших місць. Пошук такої унікальної страви оголосила Асоціація рестораторів Дніпра й організація «Gastro Club». Після кропіткої роботи з відбору претендентів, до першого туру допустили 11 кондитерів. Хто переміг і чи визнали виріб візитівкою нашого міста – далі в сюжеті.

Анна Єльцова кондитер-аматор. Вона довго вагалась, чи брати участь в конкурсі. Але все ж направила свій запит і пройшла відбір з майже 500 заявок.

А Влада Костюк вже десять років працює кондитером, зараз обіймає посаду шеф-кондитера і розробляє рецептуру смаколиків.

Перший тур пройшов онлайн, членам журі були представлені дуже цікаві ідеї.

Але, конкурс є конкурс, тому, до другого туру вийшли 7 учасників. Саме вони готували свої кондитерські вироби в студії. Голова конкурсу шоколатьє з Києва Еліна Бойко високо оцінила роботи дніпровських кондитерів.

За умовами перегонів, кондитерам надавали інгредієнти для випічки в “чорному ящику”. За 15 хвилин вони мали вирішити – що готувати, і ще 2 години залишалось на сам процес. Після другого туру до фіналу пройшли 4 кондитери.

Член журі, учасник шоу “Майстер-шеф” Іван Козир працював тренером у спортзалі. А після участі у кулінарному шоу відкрив власну справу. Він рекомендує всім кондитерам і професіоналам і аматорам долучатись до конкурсу “З любов’ю, Дніпро”. Навіть, якщо ви не станете переможцем, то отримаєте безцінний досвід.

На першому конкурсі обрали переможця. Але не вибрали такий десерт, що став би візиткою карткою Дніпра.

Пошук кондитерської візитівки Дніпра триває, як і пошук талановитих кулінарів.