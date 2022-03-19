Перший шок війни минув, район живе в робочому ритмі – голова Нікопольської РВА Євген Євтушенко

19.03.2022 14:46

На Нікопольщині спокійно. Район живе в робочому ритмі. Про це під час брифінгу розповів голова Нікопольської районної військової адміністрації Євген Євтушенко.

«Минув шок перших днів війни. Кожен вже знає, що йому треба робити. Є координація. І є мета – це перемога», – сказав Євген Євтушенко. 

Він повідомив, що школярі району навчаються дистанційно. Люди отримують соціальні виплати. У довоєнному режимі працюють медичні заклади. Є запас ліків та препаратів крові. Відкриті аптеки.

«Полиці в магазинах не пусті, проте є певне скорочення асортименту. Ми цим займаємося, працюємо з торгівельними мережами. Щоб вони наповнювали наші супермаркети», – зазначив Євген Євтушенко. 

Україна протистоїть військовому вторгненню понад три тижні – агресор напав 24 лютого.

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