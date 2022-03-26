Генеральний штаб ЗСУ: Загальні бойові втрати противника з 24.02.2022 по 26.03.2022

26.03.2022 10:37

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 26.03 орієнтовно склали:
особового складу – близько 16400 осіб,
танків ‒ 575 од,
бойових броньованих машин ‒ 1640 од,
артилерійських систем – 293 од,
РСЗВ – 91 од,
засоби ППО – 51 од,
літаків – 117 од,
гелікоптерів – 127 од,
автомобільної техніки – 1131 од,
кораблі /катери – 7 од,
цистерн з ПММ – 73,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 56.
Спеціальна техніка – 19.
Пускові установки ОТРК/ТРК – 2.
Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.
Бий окупанта! Разом переможемо!

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