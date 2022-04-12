Як подбати про себе людям з серцево-судинними захворюваннями. Брифінг Сергія Максименко

12.04.2022 14:57

Завідувач відділенням кардіохірургії, Сергій Максименко, на брифінгу облдержадміністрації 12 квітня повідомив про зріст кількості серцево-судинних захворюваннь та про засоби профілактики:

1. Мінімум двічи на день контролювати свої показники тиску.
2. У разі підвищеного тиску Сергій Максименко наполегливо рекомендує приймати гіпотензивні препарати та не відкладувати лікування.
3. У разі підвищеного тиску треба звернутися до свого сімейного лікаря для призначення відповідної терапії.
4. Ще одне опасне захворювання – гострий інфаркт міокарду. Головний симптом – біль у грудині, який віддає в руку, давить за грудиною та збільшується при фізичному навантаженні. Якщо такий біль не минає за 30 хвилин – треба викликати лікаря швидкої допомоги.

Кардіохірургічний центр працює цілодобово, приймає хворих із інфарктами та робить обстеження та лікування таких пацієнтів абсолютно безкоштовно.
Телефони реєстратури: 056 778 21 33, 056 740 96 45.

 

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