НАБОРИ ДЛЯ ВПО. Гуманітарну допомогу від Фонда Віктора Пінчука отримують на Нікопольщині

09.06.2023 15:45 30

Гуманітарні набори для переселенців. Шість тисяч пакунків відправили на Нікопольщину. Така допомога від фонду Віктора Пінчука надходить регулярно. Що отримали люди цього разу?

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