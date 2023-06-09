Mіські новини Новини НАБОРИ ДЛЯ ВПО. Гуманітарну допомогу від Фонда Віктора Пінчука отримують на Нікопольщині 09.06.2023 15:45 30 Гуманітарні набори для переселенців. Шість тисяч пакунків відправили на Нікопольщину. Така допомога від фонду Віктора Пінчука надходить регулярно. Що отримали люди цього разу? Продовжити читання Уперед Візит Президента на Дніпропетровщину та проблеми з водопостачанням: Ситуація на ранок 9 червня Знайдіть нас в Instagram @11channel_dnipro 11channel_dnipro В Дії запустили нову обліга Обміняти старі лампи на LED т #проНікополь від 08.06.23 Спеціальна інтерактивна ма Показати більше… Перехід в Instagram Інші новини Mіські новини Новини Візит Президента на Дніпропетровщину та проблеми з водопостачанням: Ситуація на ранок 9 червня 09.06.2023 15:28 34 Mіські новини Новини ЕКОЦИД ДНІПРОПЕТРОВЩИНИ. Мор риби, населення без води через міління водосховища 09.06.2023 14:08 45 Новини Новини України Генеральний штаб ЗСУ: Оперативна інформація станом на 06.00 09.06.2023 09.06.2023 9:12 78 Новини Новини України НАСЛІДКИ ПІДРИВУ ГЕС. Миколаїв готується до великої води, на Херсонщині – підтоплення 08.06.2023 19:36 101 Новини Серед убитих і поранених – діти: окупанти гатять по Донеччині та Херсонщині // Війна. День 470 08.06.2023 17:18 101 Mіські новини Новини ВОРКАУТ ТРЕНУВАННЯ. У Дніпрі проводять спортивні заняття просто неба 08.06.2023 16:51 118