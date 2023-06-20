Новини Новини України АТАКА ДРОНАМИ / РАКЕТНИЙ УДАР ПО ЗАПОРІЖЖЮ / ЗСУ ЗНИЩИЛИ БІЛЬШЕ ТИСЯЧІ ОКУПАНТІВ // Війна. День 482 20.06.2023 18:03 44 Окупанти атакували Україну іранськими дронами. ППО збила 32 “Шахеди” за ніч. А заразом наші військові приземлили російський вертоліт на Донеччині. І ситуація із обмілінням Каховського водосховища загострюється Продовжити читання Уперед ФРОНТОВІ ФОТО. У Дніпрі відкрили тематичну виставку фотографій Знайдіть нас в Instagram @11channel_dnipro 11channel_dnipro Дніпряни почали отримувати На Херсонщині підтопленими Фонд «Батьки для України» п ⛔️У Дніпрі та області забо Показати більше… Перехід в Instagram Інші новини Mіські новини Новини ФРОНТОВІ ФОТО. У Дніпрі відкрили тематичну виставку фотографій 20.06.2023 17:37 48 Mіські новини Новини ВІДНОВЛЕННЯ РУЇН. У Дніпрі почали ремонтувати зруйновану ракетою багатоповерхівку 20.06.2023 17:10 53 Mіські новини Новини ПРОВАНС ПОРУЧ. Під Дніпром запрацювала лавандова ферма 20.06.2023 16:35 64 Новини Новини України ЄВІДНОВЛЕННЯ У ПРИВАТБАНКУ. Як отримати 15% кешбеку з компенсації за зруйноване житло 20.06.2023 15:42 56 Mіські новини Новини Обстріл прибережних громад: як минула ніч на Дніпропетровщині 20.06.2023 13:04 52 Mіські новини Новини НА БЕРЕГ – ЗАСЬ! Поліція патрулює прибережну зону водосховища 20.06.2023 10:44 61