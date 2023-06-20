АТАКА ДРОНАМИ / РАКЕТНИЙ УДАР ПО ЗАПОРІЖЖЮ / ЗСУ ЗНИЩИЛИ БІЛЬШЕ ТИСЯЧІ ОКУПАНТІВ // Війна. День 482

20.06.2023 18:03 44

Окупанти атакували Україну іранськими дронами. ППО збила 32 “Шахеди” за ніч. А заразом наші військові приземлили російський вертоліт на Донеччині. І ситуація із обмілінням Каховського водосховища загострюється

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