Новини Новини України РОСІЯ ВДАРИЛА ПО ХЕРСОНЩИНІ: Є ЗАГИБЛІ / ППО ЗНИЩИЛА ВСІ РАКЕТИ // Війна. День 485 23.06.2023 17:08 26 13 збитих ракет, більшість – над Хмельниччиною. Сотня обстрілів у Запорізькій області. Прильоти на Херсонщині. Щодня ворог вбиває мирних українців. ЗСУ ж відбивають атаки та продовжують контрнаступ. Усі подробиці – у нашому дайджесті Продовжити читання Уперед ЯК ДІЯТИ? АЛГОРИТМ ДІЙ на випадок можливого теракту на ЗАЕС Знайдіть нас в Instagram @11channel_dnipro 11channel_dnipro Рівень води у ставку-охолод У річці Інгулець продовжує Новини області та країни за Щороку 22 червня вшановуємо Показати більше… Перехід в Instagram Інші новини Mіські новини Новини ЯК ДІЯТИ? АЛГОРИТМ ДІЙ на випадок можливого теракту на ЗАЕС 23.06.2023 16:44 38 Mіські новини Новини КОНТРНАСТУП В РОЗПАЛІ. ТРО Дніпра витісняє ворога 23.06.2023 16:30 41 Mіські новини Новини ДИСИДЕНТАМ ПРИСВЯЧЕНО. У Мистецькому провулку встановили нові інсталяції 23.06.2023 15:48 35 Новини Новини України Генеральний штаб ЗСУ: Оперативна інформація станом на 06.00 23.06.2023 23.06.2023 8:52 42 Новини Новини України Потрібна повна деокупація Запорізької АЕС, а будь-хто, хто заплющив очі на її окупацію Росією, фактично сприяють терору – звернення Президента України 22.06.2023 23:37 84 Новини Новини України РОСІЯНИ АТАКУВАЛИ ПОКРОВСЬК / ДРОНИ НА ОДЕЩИНУ / ЗСУ ПРОСУВАЮТЬСЯ НА ПІВДНІ // Війна. День 484 22.06.2023 18:52 92