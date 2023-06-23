РОСІЯ ВДАРИЛА ПО ХЕРСОНЩИНІ: Є ЗАГИБЛІ / ППО ЗНИЩИЛА ВСІ РАКЕТИ // Війна. День 485

23.06.2023 17:08 26

13 збитих ракет, більшість – над Хмельниччиною. Сотня обстрілів у Запорізькій області. Прильоти на Херсонщині. Щодня ворог вбиває мирних українців. ЗСУ ж відбивають атаки та продовжують контрнаступ. Усі подробиці – у нашому дайджесті

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