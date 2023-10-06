Небайдужі придбали квартиру для бабусі й онуки, які через ворожий удар залишились без оселі

06.10.2023 16:33

9-річніа Аня та її бабуся Галина Таран днями відсвяткували входини. На нову оселю їм назбирали небайдужі з усієї України. Їхнє попереднє помешкання було вщент зруйноване російською ракетою. Нині потроху обживаються у новій однокімнатній квартирі.

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