Небайдужі придбали квартиру для бабусі й онуки, які через ворожий удар залишились без оселі

9-річніа Аня та її бабуся Галина Таран днями відсвяткували входини. На нову оселю їм назбирали небайдужі з усієї України. Їхнє попереднє помешкання було вщент зруйноване російською ракетою. Нині потроху обживаються у новій однокімнатній квартирі.

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