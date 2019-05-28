Фундамент й основні стіни. Ось й все що лишиться старого від міської дитячої лікарні №5

Усе інше замінять. Реконструкцію розпочали цими днями й триватиме вона до кінця наступного року. Медзаклад спеціалізується на лікуванні розладів нервової системи у дітей. Обіцяють, що після оновлення, він буде доброзичливий до маленьких пацієнтів та цілком сучасний.

У п’ятій дитячій лікарні допомагають пацієнтам із захворюваннями нервової системи, розладами психіки та поведінки. У тому числі тут ведуть паралізованих дітей та з ДЦП. Заклад був у власності обласної ради, а нещодавно повернувся місту. Та ремонтують його коштом обласної державної адміністрації. Лише цього року на оновлення спрямують 50 мільйонів гривень. Будівлю очікують тотальні зміни. Тут повністю замінять дах, вікна та двері. Утеплять фасад. Відновлять водолечебницю. Для маленьких пацієнтів облаштують світлі палати, схожі на ігрові майданчики, встановлять ліфти та пандуси. Зараз відділення тимчасово переїхали у приміщення другої дитячої лікарні на Антоновича. Й приймають своїх пацєнтів там. Фахівці лікарні сподіваються на повернення у рідні оновлені стіни. Й склали список обладнання, якого потребують. Його також обіцяють закупити. Планується, що реконструкція закладу завершиться наприкінці 2020 року. Після чого місто та область візьмуться за оновлення шостої лікарні.