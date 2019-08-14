Нові правила щодо аліментів

Тепер, аби отримати цю виплату, необхідний виконавчий документ із чітко прописаними сумами. Фахівці зазначають: чоловіків, які ігнорують аліменти, й досі багато. Якщо гроші від батька дитини не надходять, жінка може віднести виконавчий документ до відділу поліції. Там для порушника призначать відповідні обмеження. До того ж, у місті є центр виконання рішень. Його робітники роз’яснять будь-які питання, стосовно аліментів. Зв’язатися можна телефоном чи на інтернет-порталі:

0567677201

https://igov.gov.ua/

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