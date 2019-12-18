Заблоковані виходи, відсутність пожежної сигналізації та брак вогнегасників

18.12.2019 18:14

І це лише частина порушень, які виявили рятувальники у дитсадках Дніпра. В ДСНС розпочали позапланові перевірки освітніх закладів. Їх доручив провести президент України Володимир Зеленський після страшної пожежі в Одеському коледжі. Нагадаємо, два тижні тому вогонь там забрав життя майже двох десятків студентів та викладачів. Тож про результати перевірки та висновки експертів — наш Владислав Авдієнко.

Лівий берег, дитячий садок номер 265. Він один з перших, куди навідалися з раптовою інспекцією рятувальники.

Пожежні рукави, що неможливо дістати. Захаращені коридори, якими у випадку пожежі не пройдеш.

Фахівці ДСНС просто шоковані. В закладі бракує вогнегасників, немає пожежної сигналізації, аварійні виходи  закриті.

А коридори садочку наче склад будматеріалів.

Такі склопакети є на обох поверхах, подивіться ними перегороджені коридори, ба навіть  головний вихід із будівлі. Рятувальники попереджають: у випадку пожежі груди пластику не тільки заважатимуть евакуації, а й слугуватимуть додатковим джерелом токсичного чадного диму.

Керівництво закладу натомість лише відмовчується.

Також на території закладу відсутні позначки пожежних гідрантів, а доріжки  завузькі для проїзду спецтехніки у випадку лиха. Підсумки перевірки невтішні.

А це вже ясла-садочок номер 261. Він знаходиться у сусідньому дворі. Тут ситуація значно краща: є багато вогнегасників, пожежна сигналізація, аварійні виходи відчинені. Проте прохід занизький.

Схожа ситуація і в коридорах. Дверні отвори  вузькі.

Директорка ж пояснює: закладу понад півстоліття. Раніше будівельні норми були іншими. Та, каже, мають розв’язання проблеми.

Ремонт запланований наступного року. Рятувальники ж мають тривожну статистику: понад сімдесят відсотків закладів освіти на Дніпропетровщині працюють із несправною пожежною сигналізацією, або ж взагалі її не мають.

Згідно з наказом президента по всій країні невідкладно мають перевірити усі дитячі садочки, школи, ліцеї, коледжі та гуртожитки. На Дніпропетровщині їх понад дві тисячі. Коли впораються з усіма  рятувальники утримуються від прогнозів, кажуть, обмежені кількістю інспекторів. Садочок номер 265 із захаращеними коридорами ж пообіцяли рекомендувати до закриття.

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