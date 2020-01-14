Прокуратура проти міськради! У Дніпрі пройшло судове засідання щодо оформлення земельної ділянки школи № 10. Останні два роки навчальний заклад боровся за своє подвір’я, на якому орендар збирався звести будинок-хмарочос. Дозвіл на це підприємцям дала міськрада. Її постанову вдалося скасувати у судовому порядку завдяки небайдужості та енергії батьків учнів школи. Та справою зацікавилася прокуратура. І тепер вимагає в посадовців навести лад в документах.

Визнати протиправною бездіяльність Дніпровської міськради та зобов’язати гуманітарний департамент оформити землю навколо десятої школи – такі вимоги прокуратури.

На підготовчому засіданні представили усі необхідні документи для розгляду справи. Власне, до нього могли перейти вже сьогодні, та міська рада прислала в суд посадовців, а мала б адвокатів

Тож судове засідання довелося перенести. Відбудеться воно аж за чотири тижні, 11 лютого. Чому не з’явилися відповідачі, яких вимагає закон, – посадовці пояснити відмовилися.

Третя сторона у справі, звісно ж, керівниця десятої школи. Директорка переконана: міська рада та, зокрема, департамент гумполітики не буде чинити опір оформленню документів на землю.

На підготовче засідання прийшли й батьки школярів. Продовж двох останніх років вони активно підтримували адміністрацію закладу у боротьбі проти незаконного будівництва на шкільній території. І перемогли. Та кажуть: щоб таке не повторилося, земля має бути у постійному користуванні навчального закладу.

До речі, на земельні ділянки не оформлені у значної кількості навчальних закладів Дніпра та області, розповідає прокурор. Що, звісно ж, суперечить закону.

Десята школа Дніпра – не єдина, за чиї права наразі бореться прокуратура. Просто зараз суди розглядають десятки аналогічних земельних справ.