Новий цифровий рентген апарат з’явився у лікарні №16
Для медичного закладу новітня технологія була необхідна. Донедавна лікарі користувались апаратом який працює вже півстоліття та давно віджив своє. Які можливості тепер відкрились для пацієнтів – дивіться.
Це сучасний рентгенодіагностичний апарат, який віднедавна використовують у 16-й Дніпровській лікарні. Ще буквально місяць тому пацієнтів тут перевіряли на апараті півсторічної давнини.
Новий апарат повністю замінює функції рентгена і флюорографа. Прилад здатний проводити обстеження всього за 10 хвилин.
Апарат італійського виробництва, придбали за бюджетні 3,5 мільйони гривень.
Також очільник Дніпра пообіцяв, що місто і надалі допомагатиме медичним закладам з фінансуванням.