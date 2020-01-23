Для медичного закладу новітня технологія була необхідна. Донедавна лікарі користувались апаратом який працює вже півстоліття та давно віджив своє. Які можливості тепер відкрились для пацієнтів – дивіться.

Це сучасний рентгенодіагностичний апарат, який віднедавна використовують у 16-й Дніпровській лікарні. Ще буквально місяць тому пацієнтів тут перевіряли на апараті півсторічної давнини.

Новий апарат повністю замінює функції рентгена і флюорографа. Прилад здатний проводити обстеження всього за 10 хвилин.

Апарат італійського виробництва, придбали за бюджетні 3,5 мільйони гривень.

Також очільник Дніпра пообіцяв, що місто і надалі допомагатиме медичним закладам з фінансуванням.