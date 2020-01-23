Новий цифровий рентген апарат з’явився у лікарні №16

23.01.2020 18:49

Для медичного закладу новітня технологія була необхідна. Донедавна лікарі користувались апаратом який працює вже півстоліття та давно віджив своє. Які можливості тепер відкрились для пацієнтів  дивіться.
Це сучасний рентгенодіагностичний апарат, який віднедавна використовують у 16-й Дніпровській лікарні. Ще буквально місяць тому пацієнтів тут перевіряли на апараті півсторічної давнини.

Новий апарат повністю замінює функції рентгена і флюорографа. Прилад здатний проводити обстеження всього за 10 хвилин.

Апарат італійського виробництва, придбали за бюджетні 3,5 мільйони гривень.

Також очільник Дніпра пообіцяв, що місто і надалі допомагатиме медичним закладам з фінансуванням.

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