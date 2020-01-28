У Дніпрі заснований і вже працює унікальний благодійний фонд “За дітей”

28.01.2020 19:07

Це перша в Україні організація, яка безпосередньо допомагатиме дітям, потерпілим від домашнього насильства. Фонд очолює відома підприємиця, філантроп Марія Пінчук. Вона ж запропонувала провести дискусію на тему “Що робити сьогодні, щоб забезпечити захист прав дітей?” Відомо, що ця проблема неоднозначна. Її рішенням переймаються фахівці різних сфер, яких і запросили на круглий стіл благодійного фонду “За дітей”.

Допомога дітям, що опинилися у складних життєвих ситуаціях  це дуже складна тема. Вона потребує об’єднання зусиль  вважають учасники круглого столу й ініціаторка зустрічі.

Запрошені фахівці, які безпосередньо координують роботу у сфері протидії домашньому насильству.

Розмова вийшла відверта, кожен учасник поділився проблемами, з якими доводиться мати справу.

Рідкісна зустріч представників громадськості, психологів, організаторів притулків для людей, які потребують захисту від домашнього насильства  дуже цінна. Адже дозволяє вже зараз скоординувати зусилля. А те що на дискусію були запрошені представники міськради, надає надію на підтримку влади.

Обмін досвідом, презентації проєктів, які чекають втілення, дуже важливі у спільній справі. Копітка робота, що тривала кілька годин, завершилася створенням конкретних планів. Йдеться про підтримку закладів для дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах, допомога потерпілим жінкам й чоловікам також.

Благодійний фонд “За дітей” відкриває можливості наполегливим фахівцям в реалізації проєктів.

Важливо, щоб вже сьогодні кожна дитина знала, куди їй звертатися по допомогу  вважають у благодійному фонді “За дітей”.

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