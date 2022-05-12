Зранку 12 травня ворог обстріляв з «Ураганів» Велику Костромку та Зеленодольськ. Загинула людина

У Криворізькому районі ворожим обстрілом зруйновано об’єкт енергетичної інфраструктури. Ворог бив з «Ураганів» по Великій Костромці та Зеленодольську. Зруйнував об’єкт енергетичної інфраструктури. Про це повідомила головний фахівець відділу зв’язків із ЗМІ та роботи з громадськістю ГУ ДСНС України у Дніпропетровській області Дарина Цуркань.

«Коли почався обстріл, люди саме йшли на роботу. На жаль, є один загиблий. Це працівник підприємства», – розповіла Дарина Цуркань. Ще одну людину поранено, повідомила вона.