Ракетний терор: комунальники у Дніпрі розбирають завали після ворожого удару 11 вересня

11.09.2022 20:15

Комунальники розбирають завали після ворожого удару 11 вересня по Дніпру. Загалом під час ракетної атаки постраждало 47 будинків. Вони розповідають, що цей ракетний удар завдав найбільших пошкоджень. Вікна наразі затягують плівкою.

Крім цього, перевіряють дахи та димові вентиляційні канали, аби визначитися, де їх треба замінити чи відремонтувати. Також прибрали посічені гілки і дерева, які знаходились у зоні ураження.

 

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