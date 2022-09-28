50 збитих ракет над Дніпром та 300 ворожих цілей за 7 місяців: результати роботи ПК «Схід»

28.09.2022 16:22

За 7 місяців повномасштабної війни Повітряне командування «Схід» знешкоджено 300 ворожих повітряних цілей. А в безпосередній близькості та над містом Дніпро силами та засобами Дніпровської зенітної ракетної бригади ПК «Схід» знищено понад 50 крилатих ракет різноманітних модифікацій: від радянських зразків до сучасних типу Х-101.

Така ефективність ППО зі знищення об’єктів повітряного нападу дає можливість запобігти великій кількості жертв серед мирного населення та руйнувань важливих об’єктів цивільної та військової інфраструктури

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