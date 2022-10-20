У Дніпрі змінять графік роботи електротранспорту та каратимуть порушників режиму електроекономії

20-21 жовтня буде рішення про зміни в роботі електротранспорту Дніпра задля економії електрики, повідомив на брифінгу заступник міського голови Михайло Лисенко.

Також, у Дніпрі підприємцям, які порушать режим економії електроенергії, відключатимуть світло. За недотримання режиму економії електроенергії місто розриватиме із власниками договори оренди і скасовуватиме дозволи на розміщення вивісок. Ще один метод впливу на порушників — відключення від електропостачання