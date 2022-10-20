У Дніпрі змінять графік роботи електротранспорту та каратимуть порушників режиму електроекономії

20.10.2022 11:05

20-21 жовтня буде рішення про зміни в роботі електротранспорту Дніпра задля економії електрики, повідомив на брифінгу заступник міського голови Михайло Лисенко.

Також, у Дніпрі підприємцям, які порушать режим економії електроенергії, відключатимуть світло. За недотримання режиму економії електроенергії місто розриватиме із власниками договори оренди і скасовуватиме дозволи на розміщення вивісок. Ще один метод впливу на порушників — відключення від електропостачання

Знайдіть нас в Instagram

@11channel_dnipro

Інші новини

Окупанти намагатимуться забрати чоловіків у свою армію, уникайте цього, як можете – звернення Президента України

20.10.2022 10:10

Генеральний штаб ЗСУ: Оперативна інформація станом на 06.00 20.10.2022

20.10.2022 7:54

500 000 гривень за збитки від обстрілів рф та штрафи за порушення енергозбереження

19.10.2022 20:55

День повітряних тривог: майже по всій країні правцювала ППО. 238 доба на фронті

19.10.2022 19:02

Атака ракетами на Криворізький район та «Градами» і «Ураганами» – на Нікопольський

19.10.2022 18:18

АТАКА ДРОНАМИ-КАМІКАДЗЕ: як поводитись, коли чуєте характерний гуркіт у повітрі

19.10.2022 14:56
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com