Влучання у багатоповерхівки: ворог продовжує тероризувати Нікополь

13.01.2023 18:00

Жодної ночі без терору! Російські окупанти вкотре атакували Дніпропетровщину. З важкої артилерії гатили по Нікопольському району. А вже зранку поцілили по Нікополю. На щастя, люди не постраждали

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