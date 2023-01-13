Mіські новини Новини Влучання у багатоповерхівки: ворог продовжує тероризувати Нікополь 13.01.2023 18:00 Жодної ночі без терору! Російські окупанти вкотре атакували Дніпропетровщину. З важкої артилерії гатили по Нікопольському району. А вже зранку поцілили по Нікополю. На щастя, люди не постраждали Продовжити читання Уперед Соледар та Бахмут впевнено тримаються, Херсонщина потерпає від обстрілів. 324 доба на фронті Знайдіть нас в Instagram @11channel_dnipro 11channel_dnipro ДНІПРУ - 246! Цього року не бу З ДНЕМ НЕЗАЛЕЖНОСТІ, НЕЗЛАМ "Людина, її життя і здоров'я, 🇺🇦 Тримаємо інформаційни Ми боронимо країну на інфор Показати більше… Перехід в Instagram Інші новини Новини Новини України Соледар та Бахмут впевнено тримаються, Херсонщина потерпає від обстрілів. 324 доба на фронті 13.01.2023 16:12 Mіські новини Новини В дитячому центрі Дніпра “працює” кішка-переселенка 13.01.2023 15:58 Новини Новини України Генеральний штаб ЗСУ: Оперативна інформація станом на 06.00 13.01.2023 13.01.2023 7:18 Новини Новини України Обов’язково настане день, коли український прапор буде нарівні з усіма прапорами держав – членів Євросоюзу – звернення Президента Володимира Зеленського 12.01.2023 22:18 Mіські новини Новини Понiвеченi будинки та споруди: під вогонь потрапила Марганецька громада 12.01.2023 18:24 Новини Новини України росіяни намагаються штурмувати Соледар, втім безуспішно. 323 доба на фронті 12.01.2023 16:04