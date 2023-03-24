ГОДИННИКИ НА ЛІТНІЙ ЧАС. Як правильно перелаштувати організм?

24.03.2023 16:31

І знову спати на годину менше! Наприкінці тижня українці переходять на літній час. Цьогоріч перевести механічні пристрої треба буде у ніч на 26 березня на годину вперед. А як правильно перелаштувати організм? Поради лікарів

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