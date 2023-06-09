ЗАТОПЛЕНІ, АЛЕ НЕСКОРЕНІ. Волонтери з Кривого Рогу допомагають постраждалим

Із власними човнами, водою та продуктами. Волонтери з Кривого Рогу вирушили на Херсонщину, аби врятувати постраждалих внаслідок російського теракту на ГЕС. Підтопленими залишаються понад 20 населених пунктів. Люди заблоковані у власних домівках

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