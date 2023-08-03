ДОПОМОГА З НІМЕЧЧИНИ. До Дніпра привезли медприладдя та сонячні панелі

Гуманітарка з німецьким корінням. До Дніпра завітали іноземні волонтери. З собою взяли медичне приладдя та 50 гнучких сонячних панелей. Для благодійників це вже третя поїздка до України. Вперше побували у грудні: привезли генератори двом лікарням.

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