Що підготував жовтень дніпрянам?

02.10.2023 17:05

Штрафи для водіїв та зниження абонплати за газ. У другому місяці осені на українців чекають певні зміни. Більшість з них повинна позитивно вплинути на наше життя. Тож, що підготував жовтень дніпрянам?

Знайдіть нас в Instagram

@11channel_dnipro

Інші новини

МАСОВАНА АТАКА ХЕРСОНУ /БАЛІСТИКОЮ ПО ХАРКОВУ/ОКУПАНТИ ЗДАЮТЬСЯ В ПОЛОН/ Війна. День 586

02.10.2023 16:19

Генеральний штаб ЗСУ: Оперативна інформація станом на 06.00 02.10.2023

02.10.2023 8:55

Генеральний штаб ЗСУ: Оперативна інформація станом на 06.00 01.10.2023

01.10.2023 8:21

Наша держава може стати й обовʼязково стане донором глобальної безпеки – звернення Президента України

30.09.2023 21:32

Гуманітарна допомога / Підтримка від НАТО/ Санкції для рф

30.09.2023 15:17

Історія 128-ї бригади ТрО, що наближає нашу перемогу

30.09.2023 10:08
.