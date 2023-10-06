Mіські новини Новини А ЯК ВИ ГОТУЄТЕСЬ ДО МОЖЛИВИХ БЛЕКАУТІВ? 06.10.2023 10:55 А ви в курсі, як до блекаутів готуються мобільні оператори та парковки Дніпра? Продовжити читання Уперед Генеральний штаб ЗСУ: Оперативна інформація станом на 06.00 06.10.2023 Знайдіть нас в Instagram @11channel_dnipro 11channel_dnipro ❗️УВАГА! Через ракетну ата Комунальники Дніпра ліквід російські ракети понівечил 📚 Готовність укриттів у ви 😱 У Мережі знайшли «близню ⚡️Цифрове водійське посві Ворог тричі атакував вночі Показати більше… Перехід в Instagram Інші новини Новини Новини України Генеральний штаб ЗСУ: Оперативна інформація станом на 06.00 06.10.2023 06.10.2023 8:11 Новини Новини України Сьогодні наш головний меседж для світу: зло не має права взяти гору – звернення Президента України 05.10.2023 22:14 Новини Новини України росіяни завдали ракетного удару по Куп’янському району. 05.10.2023 18:00 Mіські новини Новини Волонтерську раду створили у Кам’янському 05.10.2023 15:29 Mіські новини Новини ВРЯТОВАНІЙ РОДИНІ З БАХМУТА БЛАГОДІЙНИКИ ПОДАРУВАЛИ КВАРТИРУ 05.10.2023 13:35 Mіські новини Новини НАЦБАНК ВІДМОВЛЯЄТЬСЯ ВІД ФІКСОВАНОГО КУРСУ ДОЛАРА 05.10.2023 10:18