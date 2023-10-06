А ЯК ВИ ГОТУЄТЕСЬ ДО МОЖЛИВИХ БЛЕКАУТІВ?

06.10.2023 10:55

А ви в курсі, як до блекаутів готуються мобільні оператори та парковки Дніпра?

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