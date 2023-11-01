Аварійний ліцей відновлюють коштом міського бюджету Кам’янського

01.11.2023 10:13

У Кам’янському тривають будівельні роботи у 20-му ліцеї. Заклад зачинили на ремонт ще чотири роки тому, через аварійність. Нині його відновлюють коштом обласного та міського бюджетів.

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