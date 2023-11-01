Mіські новини Новини Аварійний ліцей відновлюють коштом міського бюджету Кам’янського 01.11.2023 10:13 У Кам’янському тривають будівельні роботи у 20-му ліцеї. Заклад зачинили на ремонт ще чотири роки тому, через аварійність. Нині його відновлюють коштом обласного та міського бюджетів. Продовжити читання Уперед Генеральний штаб ЗСУ: Оперативна інформація станом на 06.00 01.11.2023 Знайдіть нас в Instagram @11channel_dnipro 11channel_dnipro 👻 Моторошні смаколики у ка ПРО НІКОПОЛЬ//50 снарядів по 🛡️У Дніпрі виготовляють к ⬆️Мешканці ВЕРХНІХ поверх 🎭 ПОДВІЙНЕ громадянство. В Показати більше… Перехід в Instagram Інші новини Новини Новини України Генеральний штаб ЗСУ: Оперативна інформація станом на 06.00 01.11.2023 01.11.2023 8:06 Новини Новини України Успіх України в битві за Чорне море – це те, що буде в підручниках історії – звернення Президента Володимира Зеленського 31.10.2023 22:37 Новини Новини України Херсонщина під ударом окупантів. Одна людина ЗАГИНУЛА, 16 – ПОРАНЕНІ 31.10.2023 19:28 Mіські новини Новини Без досвіду — у ПОЛУМ’Я. Історія “вогняного” братства однієї з громад Дніпропетровщини 31.10.2023 15:27 Mіські новини Новини Новий ХРАМ ПЦУ з’явиться на Дніпропетровщині 31.10.2023 12:33 Новини Новини України Генеральний штаб ЗСУ: Оперативна інформація станом на 06.00 31.10.2023 31.10.2023 8:31