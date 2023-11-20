Mіські новини Новини ЖАХ на дні криниці! Хто ВИНЕН у ТРАГЕДІЇ в Іларіоновому? 20.11.2023 21:09 Бігли від війни, аби вберегти своїх дітей. Але не вийшло. Трагедія у Іларіоновому. Там чотирирічного хлопчика, який раптово зник буквально з-під носа у родини, знайшли мертвим на дні криниці. Усього в кількох метрах від рідного дому! Продовжити читання Уперед ПЕРЕКРИЛИ РУХ у самому центрі міста! Чи на часі ремонт АВАРІЙНОГО перехрестя??? Знайдіть нас в Instagram @11channel_dnipro 11channel_dnipro 🚨На 11-му ТРИВОЖНО! ТОП надз 🛑🚧ЗАТОРИ скували середмі ✊ГРОШІ НА ЗСУ! Живий коридо А ви в курсі, що 17 листопада НОВИНИ КОРОТКО//Катували та ❓А ви в курсі, що державам Є Показати більше… Перехід в Instagram Інші новини Mіські новини Новини ПЕРЕКРИЛИ РУХ у самому центрі міста! Чи на часі ремонт АВАРІЙНОГО перехрестя??? 20.11.2023 19:40 Mіські новини Новини Кам’янське на міжнародній арені! Мери 4-х міст Дніпропетровщини на конференції у Німеччини 20.11.2023 16:26 Mіські новини Новини “Гроші на ЗСУ” та “Дрони замість бруківки”! 20.11.2023 14:15 Mіські новини Новини ВХУРДЕЛИЛО! Чи впорався ДНІПРО з першим снігом? 20.11.2023 13:24 Новини Новини України Генеральний штаб ЗСУ: Оперативна інформація станом на 06.00 20.11.2023 20.11.2023 8:35 Новини Новини України Потрібен принципово новий рівень медичного забезпечення воїнів – звернення Президента України 19.11.2023 21:46