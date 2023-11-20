ЖАХ на дні криниці! Хто ВИНЕН у ТРАГЕДІЇ в Іларіоновому?

20.11.2023 21:09

Бігли від війни, аби вберегти своїх дітей. Але не вийшло. Трагедія у Іларіоновому. Там чотирирічного хлопчика, який раптово зник буквально з-під носа у родини, знайшли мертвим на дні криниці. Усього в кількох метрах від рідного дому!

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