ТЕРАКТ У СЛОВ’ЯНСЬКУ! росіяни вдарили С-300 по будинках: десятки постраждалих. 397 доба на фронті

27.03.2023 17:19

Щонайменше двоє загиблих і 32 поранених. Серед них – дитина. П’ятеро людей – у тяжкому стані. Страшний теракт росіян у Слов’янську. По центру міста рашисти вдарили двома ракетами С-300. А через масовані обстріли Авдіївка у чорвоній зоні. Місто закрили для волонтерів та журналістів. Натомість ЗСУ нищать ворога на полі бою. А колаборантам гаряче навіть в глибокому тилу – пролунали вибухи в Мелітополі та Маріуполі. Найважливіші події доби – в нашому дайджесті.

 

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