Новини Новини України Майже 200 снарядів випустили окупанти по Херсонщині: є поранений. ВІЙНА. День 399 29.03.2023 19:22 Мінус 600 окупантів і десяток одиниць ворожого залізяччя. ЗСУ відбили 57 атак росіян за добу. Натомість рф-вці гатили по Харьківщині та Херсонщині. Є поранені. А у Мелітополі знову бавовна. Більше деталей в нашому дайджесті. Продовжити читання Уперед ЧИ БЕЗКОШТОВНІ ПАРКОВКИ? У Дніпрі суд скасував усі тарифи Знайдіть нас в Instagram @11channel_dnipro 11channel_dnipro Головні події з життя Дніпр Новий тиждень наша ведуча О ВЖЕ ЗАВТРА! Подкаст на 11 кан 🎙Як вберегти психіку під ч 🌷🌸 Волонтерять, працюють, Показати більше… Перехід в Instagram Інші новини Mіські новини Новини ЧИ БЕЗКОШТОВНІ ПАРКОВКИ? У Дніпрі суд скасував усі тарифи 29.03.2023 18:10 Mіські новини Новини Кінологиня з Павлограда, яка підірвалась на розтяжці, вийшла з коми у лікарні Дніпра 29.03.2023 17:40 Mіські новини Новини ЗВАЛИЩЕ ЗАМІСТЬ ОЗЕРА. Зелена зона у Дніпрі потерпає від сміття 29.03.2023 16:14 Mіські новини Новини У Дніпрі працює унікальний шелтер для людей з інвалідністю 29.03.2023 15:42 Новини Новини України Генеральний штаб ЗСУ: Оперативна інформація станом на 06.00 29.03.2023 29.03.2023 8:40 Новини Новини України Дякую всім, хто нагадує, що російська агресія може закінчитися значно швидше, якщо світ буде швидшим – звернення Президента України 28.03.2023 22:34