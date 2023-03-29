Майже 200 снарядів випустили окупанти по Херсонщині: є поранений. ВІЙНА. День 399

Мінус 600 окупантів і десяток одиниць ворожого залізяччя. ЗСУ відбили 57 атак росіян за добу. Натомість рф-вці гатили по Харьківщині та Херсонщині. Є поранені. А у Мелітополі знову бавовна. Більше деталей в нашому дайджесті.

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