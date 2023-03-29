Майже 200 снарядів випустили окупанти по Херсонщині: є поранений. ВІЙНА. День 399

29.03.2023 19:22

Мінус 600 окупантів і десяток одиниць ворожого залізяччя. ЗСУ відбили 57 атак росіян за добу. Натомість рф-вці гатили по Харьківщині та Херсонщині. Є поранені. А у Мелітополі знову бавовна. Більше деталей в нашому дайджесті.

Знайдіть нас в Instagram

@11channel_dnipro

Інші новини

ЧИ БЕЗКОШТОВНІ ПАРКОВКИ? У Дніпрі суд скасував усі тарифи

29.03.2023 18:10

Кінологиня з Павлограда, яка підірвалась на розтяжці, вийшла з коми у лікарні Дніпра

29.03.2023 17:40

ЗВАЛИЩЕ ЗАМІСТЬ ОЗЕРА. Зелена зона у Дніпрі потерпає від сміття

29.03.2023 16:14

У Дніпрі працює унікальний шелтер для людей з інвалідністю

29.03.2023 15:42

Генеральний штаб ЗСУ: Оперативна інформація станом на 06.00 29.03.2023

29.03.2023 8:40

Дякую всім, хто нагадує, що російська агресія може закінчитися значно швидше, якщо світ буде швидшим – звернення Президента України

28.03.2023 22:34
.