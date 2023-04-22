Завдання – прибрати будь-які можливості Росії обходити санкції – звернення Президента України

Бажаю здоровʼя, шановні українці!

Сьогодні набули чинності три нових санкційних рішення щодо тих, хто вкладається в російську агресію й підтримує її.

Передусім це черговий пакет санкцій проти російського ВПК – підприємств, які забезпечують армію-терориста. Цього разу до санкційних списків додано 322 компанії – виробники зброї, комплектувальних тощо.

Інші два санкційні списки – це фізичні та юридичні особи, які допомагають обходити санкції проти Росії, тримають майно воєнних злочинців та залучені до знищення свободи як на території самої Росії, так і на нашій землі.

Наші санкційні пакети детально опрацьовуються, зокрема, щодо синхронізації з партнерами. Це одне з ключових наших спільних завдань – абсолютно усіх, хто прагне швидшого завершення війни, швидшої нашої перемоги. Завдання – прибрати будь-які можливості для Росії обходити санкції. Кожна російська схема, яка дає змогу обійти санкції, додає часу цій війні, додає можливостей агресору.

Відповідно, що жорсткіший санкційний режим проти Росії, що більше обмежень проти держави-терориста й усіх повʼязаних із нею осіб, проти всієї російської економіки війни, то швидшим буде й завершення агресії. І я дякую всім у світі, хто це розуміє.

Важливо, що почалася глобальна обмежувальна робота щодо російської атомної галузі.

Ця галузь не лише генерує кошти для бюджету агресора, а й допомагає ставити в залежність інші держави, на території яких реалізуються нібито «енергетичні» атомні проекти. Будь-яка енергетика для Кремля – це зброя. Атомна енергетика для них – це також зброя.

І саме це, до речі, відбувається на Запорізькій атомній станції, яку Росія використовує саме як зброю для шантажу світу. Для шантажу катастрофою.

І добре, що Британія, Америка, Франція, Японія, Канада утворили альянс, який має прибрати з глобального ринку атомну галузь держави-терориста.

Окремо хочу подякувати сьогодні за підсумками цього тижня США й Канаді за нові пакети військової підтримки для наших воїнів. Дякую, друзі!

Нідерланди – дякую за посилення ППО й за спільне з Данією рішення щодо танків.

Дякую Німеччині. Є нові кроки, які забезпечать більше миру в нашому небі, і… можуть бути нові кроки, які принесуть більше миру нашій землі. Очікуємо цих рішень.

Дякую Естонії, Фінляндії за нові оборонні пакети. Дякую Словаччині за авіацію.

Дякую Швейцарії за нові санкційні кроки проти російських терористів.

Наступний тиждень у відносинах із партнерами готуємо не менш результативним, ніж цей. Кожен такий результат для України – це врятовані життя наших людей. Це здатність наших воїнів захищати життя, відбивати російські штурми й готувати українські активні дії.

Я дякую всім нашим воїнам, які зараз у бою! Особливо тим, хто зараз у найжорсткіших місцях передової – Марʼїнка та Бахмут, Авдіївка, Лиманський напрямок. Саме там найзапекліше.

Дякую воїнам ЗСУ, Нацгвардії, прикордонникам…

Окремо сьогодні відзначу підрозділ ГУР МО Тимура, який воює в Бахмуті. Дякую, хлопці, за вашу сміливість і результативність!

Слава всім нашим воїнам!

Слава всім нашим героям різних часів, які боролися за нашу незалежність!

Україна завжди буде вільною!

Слава Україні!