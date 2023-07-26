Новини Новини України Є ЗАГИБЛІ: окупанти нищать Донеччину / Харківщину атакували дронами // Війна. День 518 26.07.2023 16:31 13 Удень ракетна небезпека була у більшості областей. Серію вибухів чули на Житомирщині та Вінничинні. Інформація уточнюється. Протягом доби окупанти не припиняли терор і на Донеччині, Сумщині, Чернігівщині та Харківщині. Є загиблі Продовжити читання Уперед Генеральний штаб ЗСУ: Оперативна інформація станом на 06.00 26.07.2023 Знайдіть нас в Instagram @11channel_dnipro 11channel_dnipro На Дніпропетровщині україн Голова Укренерго про ціни н Дніпрянка здобула «срібло» На Дніпропетровщині аграрі У звʼязку з проведенням ава 10,5 тисяч пожеж на майже 85 км Показати більше… Перехід в Instagram Інші новини Новини Новини України Генеральний штаб ЗСУ: Оперативна інформація станом на 06.00 26.07.2023 26.07.2023 8:33 14 Новини Новини України Коли наші люди роблять усе можливе й неможливе для перемоги, будь-яке внутрішнє зрадництво викликає лють – звернення Президента України 25.07.2023 22:38 83 Mіські новини Новини НАГОРОДЖЕННЯ НАЙКРАЩИХ. 4 дівчини стали переможницями “Диктанту у метро” 25.07.2023 18:47 164 Mіські новини Новини МІННА НЕБЕЗПЕКА! Сапери ТРО Дніпра розміновують територіі після окупантів 25.07.2023 18:18 165 Mіські новини Новини ЯНГОЛИ У БІЛОМУ. Медики Дніпра відзначають професійне свято 25.07.2023 17:12 211 Новини Новини України ВБИЛИ ДИТИНУ, СІМОХ ЛЮДЕЙ ПОРАНИЛИ РОСІЯНИ У КОСТЯНТИНІВЦІ // Війна. День 517 25.07.2023 16:26 113