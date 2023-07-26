Є ЗАГИБЛІ: окупанти нищать Донеччину / Харківщину атакували дронами // Війна. День 518

Удень ракетна небезпека була у більшості областей. Серію вибухів чули на Житомирщині та Вінничинні. Інформація уточнюється. Протягом доби окупанти не припиняли терор і на Донеччині, Сумщині, Чернігівщині та Харківщині. Є загиблі

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