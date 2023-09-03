Очолити Міністерство оборони України має Рустем Умєров – звернення Президента Володимира Зеленського

Бажаю здоров’я, шановні українці, українки!

Після завершення тижня хочеться сказати кілька речей.

Перше: Україна стала сильнішою. У нас є нові домовленості з партнерами щодо оборонних пакетів. І, до речі, сьогодні в розмові з Президентом Франції Макроном ми обговорили, яке нове постачання здатне допомогти нашим воїнам. Обговорили захист нашого Одеського регіону – те, що Франція може зробити для захисту Одеси та області. І є дуже важлива домовленість про тренування у Франції наших пілотів – наша коаліція сучасних винищувачів стає міцнішою. Є вагомі речі, які ми робимо в Україні для нашого захисту щотижня все більш інтенсивно. Це стосується і нашої зброї – від гармат і снарядів до дронів і ракет. Це стосується і нашої єдності. Зокрема, єдності в несприйнятті всього й усіх, що послаблює Україну.

Друге: ми постійно доводимо, що можемо разом робити речі, які здаються фантастичними іншим у світі, але працюють у реальності, коли за них беруться українці. Вже чотири судна пройшли нашим новим, альтернативним морським коридором із наших південних морських портів. І ми працюємо з нашими партнерами по всьому світу, щоб відновити нормальну роботу «зернового коридору», який забезпечував і має забезпечувати продовольчу безпеку в глобальному масштабі. Я дякую всім, хто з цим допомагає.

Третє: за наступні місяці Україна має досягти кількох цілком конкретних результатів. Зокрема, це наша стратегічна політична мета – відкриття переговорів про членство із Євросоюзом. Україна має сім визначених рекомендацій Єврокомісії. Частину з них ми вже реалізували. Заради іншої частини потрібна результативна робота Верховної Ради України. Вчасна робота, яку ми погодили із Єврокомісією. Закон про відновлення електронного декларування, зміни до закону про національні меншини та, особливо зверну на нього увагу, «закон про ПЕПів» – politically exposed persons, політично значущі особи. Кожен із цих законів має фундаментальне значення. І голосування щодо них матиме фундаментальне значення. Люди побачать, хто чого вартий. І я закликаю народних депутатів України не відкладати ці рішення, не підвести Україну та підтримати нашу європейську інтеграцію.

Ще одне – дуже важлива річ.

Цього тижня парламенту буде запропоновано ухвалити й кадрове рішення. Хочу окреслити це зараз. Я вирішив провести заміну міністра оборони України. Олексій Резніков пройшов ці понад 550 днів повномасштабної війни. Я вважаю, що Міністерство потребує нових підходів та інших форматів взаємодії як із військовими, так і з суспільством загалом. Зараз очолити Міністерство має Рустем Умєров. Верховна Рада України добре знає цю людину, і пан Умєров не потребує додаткових представлень. Очікую від парламенту підтримки цієї кандидатури.

Осінь – час для посилення.

Слава Україні!