Протести у Грузії / Військова допомога Україні / “Юрта незламності” у Дніпрі – НОВИНИ СВІТУ

12.03.2023 9:40

Орбан готує візит до України, ЄС відкриє міжнародний центр розслідування воєних злочинів рф та багатотисячні протести в Тбілісі. Короткий огляд міжнародних новин

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