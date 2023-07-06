«Про Нікополь» 29.07.2023


Артилерією по Нікопольщині / Ситуація на ЗАЕС / Допомога від ООН / Розбиті дороги – спецпроєкт “Про Нікополь”.

Про Нікополь
1 переглядів

Вам також може сподобатися

«Про Нікополь» 05.07.2023
«Про Нікополь» 05.07.2023
Ситуація на ЗАЕС / Бутильована вода для мешканців / Трансформатори для ...
Про Нікополь
10 переглядів
«Про Нікополь» 04.07.2023
«Про Нікополь» 04.07.2023
План евакуації на випадо теракту /14000 тонн води для громад ...
Про Нікополь
13 переглядів
«Про Нікополь» 03.07.2023
«Про Нікополь» 03.07.2023
Ворожі атаки по райцентру / Допомога для ПЦУ / Порятунок притулку для ...
Про Нікополь
8 переглядів
«Про Нікополь» 30.06.2023
«Про Нікополь» 30.06.2023
росіяни залишають ЗАЕС / Навчання у Покрові / Рік терору Нікопольщини ...
Про Нікополь
16 переглядів
«Про Нікополь» 29.06.2023
«Про Нікополь» 29.06.2023
Навчання на випадок теракту / Фейкові розпорядження / Забезпечення ...
Про Нікополь
12 переглядів
«Про Нікополь» 28.06.2023
«Про Нікополь» 28.06.2023
Обстріли громад / Навчання на випадок теракту / Системи для очищення ...
Про Нікополь
13 переглядів
«Про Нікополь» 27.06.2023
«Про Нікополь» 27.06.2023
Обстріл райцентра / Навчання на випадок теракту / Забезпечення водою - ...
Про Нікополь
29 переглядів
«Про Нікополь» 23.06.2023
«Про Нікополь» 23.06.2023
Вода для пенсіонерв / Відновлення водопостачання / Набори від ООН ...
Про Нікополь
16 переглядів
«Про Нікополь» 22.06.2023
«Про Нікополь» 22.06.2023
Терор громад / Проблеми з водопостачанням / Відновлення руху поїздів - ...
Про Нікополь
20 переглядів
«Про Нікополь» 21.06.2023
«Про Нікополь» 21.06.2023
Наслідки атак / Видача води / Продуктові набори для райцентра - ...
Про Нікополь
14 переглядів
«Про Нікополь» 20.06.2023
«Про Нікополь» 20.06.2023
Обмеження на воду / Допомога для Марганця / Громади без світла / ...
Про Нікополь
14 переглядів
«Про Нікополь» 19.06.2023
«Про Нікополь» 19.06.2023
Зруйновано 4500 будинків / Б'ють по водопостачанню / Зміна ...
Про Нікополь
20 переглядів
12324

Сторінка 1 з 24

.