Новини
Спортивний скандал на мільйони у Кам’янському
Яблуком розбрату стала щойно реконструйована центральна ігрова зала спортивного комплексу "Прометей". Батьки тенісистів таким ремонтом - обурені. (більше…)
Ніби на потязі чи американських гірках
Капітально відремонтований Новий міст водії охрестили справжнім атракціоном через встановлені на ньому деформаційні шви. (більше…)
Майже тисячу фактів крадіжок блакитного палива цьогоріч виявив “Дніпрогаз”
У більшості випадків люди самовільно відновлюють газопостачання після відключень. Порушники завдали компанії збитків на одинадцять мільйонів гривень. "Дніпрогаз" попереджає: розкрадання палива зрештою обходиться...
Без тепла не залишимось
Комунальні підприємства, що відповідають за опалювальний сезон, відзвітували про стовідсоткову готовність до старту. (більше…)
День боротьби із раком молочної залози
Це захворювання - одне з найпоширеніших серед складних патологій. Щорічно в Україні діагностують близько 16 тисяч випадків первинного раку грудей. (більше…)
Навчання впродовж усього життя
У Дніпрі вже кілька років поспіль пенсіонери мають просто унікальну можливість - абсолютно безкоштовно стати студентом "Університету третього віку". (більше…)
12-ті роковини Мандриківської трагедії
У Дніпрі пройшла панахида за загиблими. (більше…)
Визволили з трудового рабства
Відбирали документи, запроторювали у бараки, змушували тяжко працювати на полях, а за будь-яку непокору – карали голодом або й навіть побиттям! (більше…)
Тепло для всіх
У Дніпрі понад 3 роки діє програма співфінансування. В її рамках міська влада допомагає розв'язувати проблеми ОСББ державним коштом. (більше…)