Останні новини

Спортивний скандал на мільйони у Кам’янському

16.10.2019 17:05

Ніби на потязі чи американських гірках

16.10.2019 17:05

Майже тисячу фактів крадіжок блакитного палива цьогоріч виявив “Дніпрогаз”

16.10.2019 16:55

Без тепла не залишимось

16.10.2019 16:50

День боротьби із раком молочної залози 

16.10.2019 16:39

Відео

ВЕЧІРНЯ РОЗМОВА. МИХАЙЛО КУБЛИК.

11.10.2019 16:24

Доживём до понедельника – эфир 30 сентября 2019 г.

01.10.2019 10:59

Актуальне Інтерв’ю

25.09.2019 13:43

Доживём до понедельника – эфир 23 сентября 2019 г.

24.09.2019 10:18

Новини

Спортивний скандал на мільйони у Кам’янському

16.10.2019 17:05

Яблуком розбрату стала щойно реконструйована центральна ігрова зала спортивного комплексу "Прометей". Батьки тенісистів таким ремонтом - обурені. (більше…)

Ніби на потязі чи американських гірках

16.10.2019 17:05

Капітально відремонтований Новий міст водії охрестили справжнім атракціоном через встановлені на ньому деформаційні шви. (більше…)

Майже тисячу фактів крадіжок блакитного палива цьогоріч виявив “Дніпрогаз”

16.10.2019 16:55

У більшості випадків люди самовільно відновлюють газопостачання після відключень. Порушники завдали компанії збитків на одинадцять мільйонів гривень. "Дніпрогаз" попереджає: розкрадання палива зрештою обходиться...

Без тепла не залишимось

16.10.2019 16:50

Комунальні підприємства, що відповідають за опалювальний сезон, відзвітували про стовідсоткову готовність до старту. (більше…)

День боротьби із раком молочної залози 

16.10.2019 16:39

Це захворювання - одне з найпоширеніших серед складних патологій. Щорічно в Україні діагностують близько 16 тисяч випадків первинного раку грудей. (більше…)

Навчання впродовж усього життя

16.10.2019 16:11

У Дніпрі вже кілька років поспіль пенсіонери мають просто унікальну можливість - абсолютно безкоштовно стати студентом "Університету третього віку". (більше…)

12-ті роковини Мандриківської трагедії

15.10.2019 18:18

У Дніпрі пройшла панахида за загиблими. (більше…)

Визволили з трудового рабства

15.10.2019 18:15

Відбирали документи, запроторювали у бараки, змушували тяжко працювати на полях, а за будь-яку непокору – карали голодом або й навіть побиттям! (більше…)

Тепло для всіх

15.10.2019 18:09

У Дніпрі понад 3 роки діє програма співфінансування. В її рамках міська влада допомагає розв'язувати проблеми ОСББ державним коштом. (більше…)