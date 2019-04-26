Новини
Центр матері та дитини імені Руднєва підпорядкували місту
Найстарішу дитячу лікарню регіону - Центр матері та дитини імені Руднєва - передали у підпорядкування міста. До цього центр належав області. Медики кажуть,...
У Павлограді ремонтують найдовшу вулицю міста
В режимі 24/7 в Павлограді відбудовують вулицю Дніпровську. Дорожники кладуть асфальт вночі, аби не заважати руху транспорту. Вдень встановлюють нові бордюри. Оновлений (більше…)
“Незалежні 30. Дніпропетровщина”. ФК “Дніпро”
11 канал продовжує проєкт "Незалежні 30. Дніпропетровщина". Яскравими сторінками в історію України вписані футбольні досягнення. За цей час клуб "Дніпро" вперше пробився до...
У Перещепиному модернізують стадіон опорної школи
Замість занедбаного футбольного поля - сучасний спорткомплекс просто неба. Масштабного оновлення тамтешні жителі чекали не одне десятиліття. Адже дітям просто ніде займатися (більше…)
Поліція з’ясовує обставини загибелі дитини у дніпровському аквапарку
Жахлива подія у дніпровському аквапарку сколихнула ледь не всю Україну. У неділю ввечері у центрі водних розваг, що на Набережній Перемоги, загинув хлопчик....
Величезна тополя становить небезпеку для відвідувачів кладовища
З неї час від часу падають гілки, а те, що стовбур гниє - видно неозброєним оком. Все це відбувається на цвинтарі. Відвідувачі неодноразово...
У Дніпрі невдовзі запрацює хоспіс
Ще у 2017-у один з корпусів лікарні №15 почали переробляти на центр паліативної допомоги. Зараз капітальний ремонт завершено. Залишилось оснастити будівлю меблями та...
На вулиці Південній з’явилася ще одна цікавинка
Дивна парочка запрошує присісти поряд. Досі у мережах обговорюють статую, яка прикрасила цю артерію - семиметрового Атланта. Його сусіди менші за розміром, але...
Для абонентів PLATINUM Клубу lifecell організували перегляд кіно просто неба
Пані Вероніка зі своєю сім’єю цими вихідними відпочиває в Зеленому Гаю. Та цього разу вона не тільки гуляє стежками парку, а й завітала...