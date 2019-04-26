Останні новини

Центр матері та дитини імені Руднєва підпорядкували місту

10.08.2021 18:47

У Павлограді ремонтують найдовшу вулицю міста

10.08.2021 18:39

“Незалежні 30. Дніпропетровщина”. ФК “Дніпро”

10.08.2021 18:30

У Перещепиному модернізують стадіон опорної школи

09.08.2021 18:46

Поліція з’ясовує обставини загибелі дитини у дніпровському аквапарку

09.08.2021 18:43

Відео

ВЕЧІРНЯ РОЗМОВА. СЕРГІЙ ОКОВИТИЙ.

20.07.2021 12:07

Васильевский остров – Эфир 29.06.2021г.

30.06.2021 11:45

Васильевский остров – Эфир 22.06.2021г.

23.06.2021 11:07

Васильевский остров – Эфир 18.05.2021г.

19.05.2021 10:18

Новини

Центр матері та дитини імені Руднєва підпорядкували місту

Центр матері та дитини імені Руднєва підпорядкували місту

10.08.2021 18:47

Найстарішу дитячу лікарню регіону - Центр матері та дитини імені Руднєва - передали у підпорядкування міста. До цього центр належав області. Медики кажуть,...

У Павлограді ремонтують найдовшу вулицю міста

У Павлограді ремонтують найдовшу вулицю міста

10.08.2021 18:39

В режимі 24/7 в Павлограді відбудовують вулицю Дніпровську. Дорожники кладуть асфальт вночі, аби не заважати руху транспорту. Вдень встановлюють нові бордюри. Оновлений (більше…)

"Незалежні 30. Дніпропетровщина". ФК "Дніпро"

“Незалежні 30. Дніпропетровщина”. ФК “Дніпро”

10.08.2021 18:30

11 канал продовжує проєкт "Незалежні 30. Дніпропетровщина". Яскравими сторінками в історію України вписані футбольні досягнення. За цей час клуб "Дніпро" вперше пробився до...

У Перещепиному модернізують стадіон опорної школи

У Перещепиному модернізують стадіон опорної школи

09.08.2021 18:46

Замість занедбаного футбольного поля - сучасний спорткомплекс просто неба.  Масштабного оновлення тамтешні жителі чекали не одне десятиліття. Адже дітям просто ніде займатися (більше…)

Поліція з'ясовує обставини загибелі дитини у дніпровському аквапарку

Поліція з’ясовує обставини загибелі дитини у дніпровському аквапарку

09.08.2021 18:43

Жахлива подія у дніпровському аквапарку сколихнула ледь не всю Україну. У неділю ввечері у центрі водних розваг, що на Набережній Перемоги, загинув хлопчик....

Величезна тополя становить небезпеку для відвідувачів кладовища

Величезна тополя становить небезпеку для відвідувачів кладовища

09.08.2021 18:37

З неї час від часу падають гілки, а те, що стовбур гниє - видно неозброєним оком. Все це відбувається на цвинтарі. Відвідувачі неодноразово...

У Дніпрі невдовзі запрацює хоспіс

У Дніпрі невдовзі запрацює хоспіс

09.08.2021 18:27

Ще у 2017-у один з корпусів лікарні №15 почали переробляти на центр паліативної допомоги. Зараз капітальний ремонт завершено. Залишилось оснастити будівлю меблями та...

На вулиці Південній з'явилася ще одна цікавинка

На вулиці Південній з’явилася ще одна цікавинка

09.08.2021 18:23

Дивна парочка запрошує присісти поряд. Досі у мережах обговорюють статую, яка прикрасила цю артерію - семиметрового Атланта. Його сусіди менші за розміром, але...

Для абонентів PLATINUM Клубу lifecell організували перегляд кіно просто неба

Для абонентів PLATINUM Клубу lifecell організували перегляд кіно просто неба

09.08.2021 18:11

Пані Вероніка зі своєю сім’єю цими вихідними відпочиває в Зеленому Гаю. Та цього разу вона не тільки гуляє стежками парку, а й завітала...


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11 телеканал, Дніпро
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