Контакти

Контакты

ДП ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ “Стерх”

49600, Україна, м Дніпро, вул. Писаржевського, 1-а, кім. 419
Манько Світлана Олександрівна
Телефон: +380 (56) 74-74-900
E-mail: [email protected]

Поштова адреса: 49600, Україна, м Дніпро, вул. Писаржевського, 1-а

Ідентифікатори суб’єкта у сфері медіа:
L10-01368, R10-02187

РЕДАКЦІЯ НОВИН

49600, Україна, м Дніпро, вул. Писаржевського, 1-а, кім. 418-б
Телефон: +380 (56) 74-747-11, +380 (98) 11-210-11
Гаряча лінія: +380 (98) 11-210-11
E-mail: [email protected]

ВІДДІЛ РЕКЛАМИ

49600, Україна, м Дніпро, вул. Писаржевського, 1-а, кім. 423
Константинов Ігор Геннадійович  – (067) 635 86 92
Телефон:  +380 (56) 74-74-045
E-mail: [email protected]

ПРОГРАМНА ДИРЕКЦІЯ

49600, Україна, м. Дніпро, вул. Писаржевського, 1-а, кім. 423-a
Телефон: +380 (56) 74-74-045
E-mail: [email protected]

ТЕХНІЧНИЙ ДИРЕКТОР

49600, Україна, м. Дніпро, вул. Писаржевського, 1-а, кім. 426
Воронюк Валерій Васильович
Телефон: +380 (56) 74-74-595

ТЕХНІЧНА СЛУЖБА

49600, Україна, м. Дніпро, вул. Писаржевського, 1-а, кім. 426
Воронюк Валерій Васильович
Телефон: +380 (56) 74-74-539

IT ВІДДІЛ

49600, Україна, м. Дніпро, вул. Писаржевського, 1-а, кім. 426
Воронюк Валерій Васильович
Телефон: +380 (56) 74-74-539

Програми 11 каналу

НОВИНИ 11 КАНАЛУ

49600, Україна, м Дніпро, вул. Писаржевського, 1-а, кім. 418-б
Васильєв Борис Юрійович
Телефон: +380 (56) 74-747-11, +380 (98) 11-210-11
Гаряча лінія: +380 (98) 11-210-11
E-mail: [email protected]

Ранкова програма “Чи є життя зранку?”

49600, Україна, м Дніпро, вул. Писаржевського, 1-а, кім. 422
Телефон: +380 (56) 74-74-822
E-mail: [email protected]

ВАСИЛІВСЬКИЙ ОСТРІВ

49600, Україна, м Дніпро, вул. Писаржевського, 1-а, кім. 418-a
Васильєв Борис Юрійович
Телефон: +380 (56) 74-74-595

Найкращі

49600, Україна, м Дніпро, вул. Писаржевського, 1-а, кім. 418-б
Телефон: +380 (56)

САНДЕНЬ

49600, Україна, м Дніпро, вул. Писаржевського, 1-а, кім. 418-a
Васильєв Борис Юрійович
Телефон: +380 (562) 74-74-595

СЕКТОР V.I.P.

49600, Україна, м Дніпро, вул. Писаржевського, 1-а, кім. 422
Адміністратор – Терещенко Наталія Ремівна
Телефон: +380 (56)

РЕКЛАМНИЙ ПРОСПЕКТ

49600, Україна, м Дніпро, вул. Писаржевського, 1-а, кім. 416-а
Телефон: +380 (56) 74-74-045

БАТЬКІВСЬКИЙ КЛУБ

49600, Україна, м Дніпро, вул. Писаржевського, 1-а, кім. 422
Телефон: +380 (56) 74-74-822

О РИБОЛОВЛІ СЕРЙОЗНО

49600, Україна, м Дніпро, вул. Писаржевського, 1-а, кім. 419
Новицький Роман Олександрович
Телефон: +380 (67) 564-70-58