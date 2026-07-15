Контакты
ДП ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ “Стерх”
49600, Україна, м Дніпро, вул. Писаржевського, 1-а, кім. 419
Манько Світлана Олександрівна
Телефон: +380 (56) 74-74-900
E-mail: [email protected]
Поштова адреса: 49600, Україна, м Дніпро, вул. Писаржевського, 1-а
L10-01368, R10-02187
РЕДАКЦІЯ НОВИН
49600, Україна, м Дніпро, вул. Писаржевського, 1-а, кім. 418-б
Телефон: +380 (56) 74-747-11, +380 (98) 11-210-11
Гаряча лінія: +380 (98) 11-210-11
E-mail: [email protected]
ВІДДІЛ РЕКЛАМИ
49600, Україна, м Дніпро, вул. Писаржевського, 1-а, кім. 423
Константинов Ігор Геннадійович – (067) 635 86 92
Телефон: +380 (56) 74-74-045
E-mail: [email protected]
ПРОГРАМНА ДИРЕКЦІЯ
49600, Україна, м. Дніпро, вул. Писаржевського, 1-а, кім. 423-a
Телефон: +380 (56) 74-74-045
E-mail: [email protected]
ТЕХНІЧНИЙ ДИРЕКТОР
49600, Україна, м. Дніпро, вул. Писаржевського, 1-а, кім. 426
Воронюк Валерій Васильович
Телефон: +380 (56) 74-74-595
ТЕХНІЧНА СЛУЖБА
49600, Україна, м. Дніпро, вул. Писаржевського, 1-а, кім. 426
Воронюк Валерій Васильович
Телефон: +380 (56) 74-74-539
IT ВІДДІЛ
49600, Україна, м. Дніпро, вул. Писаржевського, 1-а, кім. 426
Воронюк Валерій Васильович
Телефон: +380 (56) 74-74-539
Програми 11 каналу
НОВИНИ 11 КАНАЛУ
49600, Україна, м Дніпро, вул. Писаржевського, 1-а, кім. 418-б
Васильєв Борис Юрійович
Телефон: +380 (56) 74-747-11, +380 (98) 11-210-11
Гаряча лінія: +380 (98) 11-210-11
E-mail: [email protected]
Ранкова програма “Чи є життя зранку?”
49600, Україна, м Дніпро, вул. Писаржевського, 1-а, кім. 422
Телефон: +380 (56) 74-74-822
E-mail: [email protected]
ВАСИЛІВСЬКИЙ ОСТРІВ
49600, Україна, м Дніпро, вул. Писаржевського, 1-а, кім. 418-a
Васильєв Борис Юрійович
Телефон: +380 (56) 74-74-595
Найкращі
49600, Україна, м Дніпро, вул. Писаржевського, 1-а, кім. 418-б
Телефон: +380 (56)
САНДЕНЬ
49600, Україна, м Дніпро, вул. Писаржевського, 1-а, кім. 418-a
Васильєв Борис Юрійович
Телефон: +380 (562) 74-74-595
СЕКТОР V.I.P.
49600, Україна, м Дніпро, вул. Писаржевського, 1-а, кім. 422
Адміністратор – Терещенко Наталія Ремівна
Телефон: +380 (56)
РЕКЛАМНИЙ ПРОСПЕКТ
49600, Україна, м Дніпро, вул. Писаржевського, 1-а, кім. 416-а
Телефон: +380 (56) 74-74-045
БАТЬКІВСЬКИЙ КЛУБ
49600, Україна, м Дніпро, вул. Писаржевського, 1-а, кім. 422
Телефон: +380 (56) 74-74-822
О РИБОЛОВЛІ СЕРЙОЗНО
49600, Україна, м Дніпро, вул. Писаржевського, 1-а, кім. 419
Новицький Роман Олександрович
Телефон: +380 (67) 564-70-58