Розтрощений електротранспорт, Блекаут та Нехватка водіїв! Чого чекати дніпрянам?Дізнайтеся про відновлення роботи електротранспорту в Дніпрі після ворожих атак та актуальну ситуацію в місті. У цьому випуску з представником Дніпровської міськради Іваном Васючковим ми обговорюємо, як відбувається відновлення роботи електротранспорту в Дніпрі після нещодавніх обстрілів енергетичної інфраструктури. Енергетики працюють в оперативному режимі, тому стабільна робота трамваїв та тролейбусів напряму залежить від можливості увімкнення підстанцій. Ці новини Дніпра є критично важливими для мешканців, які користуються міським сполученням щодня. Поточна ситуація в Дніпрі залишається динамічною, а фахівці поки не надають точних прогнозів щодо повного відновлення графіків руху. Ми продовжуємо стежити за повідомленнями енергокомпаній та оперативно інформувати вас про будь-які зміни в роботі громадського транспорту. 🔔Підпишіться на канал та натисніть дзвоник, щоб першими отримувати важливі оновлення та головні новини міста.