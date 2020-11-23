Міським головою Дніпра залишається Борис Філатов

За попередніми результатами, чинного мера підтримали понад 80% виборців, а його опонента Загіда Краснова — приблизно 19%. Такі дані оприлюднив секретар Дніпровської міської ради Олександр Санжара. Коли остаточно оголосять переможця виборів, та як триває підрахунок голосів — дивіться далі.

До міської виборчої комісії Дніпра з 11 години понеділка почали звозити протоколи голосування з районних ТВК. Одразу бачимо, черг немає. Бо цього разу працюють за чітким розкладом. Кожній районній ТВК призначили свій час.

Жінка каже, процес підрахунку голосів був швидким, особливо у порівнянні з першим туром місцевих виборів.

Члени Дніпровської ТВК розраховують, що зможуть оголосити офіційні результати вже сьогодні.

Тим часом в мерії заявили, що оброблено вже 100% протоколів і можна впевнено стверджувати, що Борис Філатов набрав майже 81% голосів, випередивши свого конкурента Загіда Краснова більше ніж у 4 рази.

Підбивають підсумки й правоохоронці. Всього за другий тур голосування надійшло 206 повідомлень про порушення виборчого процесу. За результатами їх розгляду було складено 6 адмін протоколів за 5 фактами.

Також політологи кажуть про рекордно низьку явку на місцеві вибори. Вважається, що лише 24% дніпрян виконали свій громадянський обов’язок.

Втім Борис Філатов ще під час вчорашнього брифінгу у своєму штаби подякував виборцям за довіру.