На центральному проспекті встановили незвичну інсталяцію

Інсталяцію фрагменту хреста з могили Олександра Поля сьогодні відкрили у Дніпрі. Уламок чорного лабрадориту встановили біля пам’ятника почесного громадянина міста. Тут він буде щонайменше 2 роки — доки не відремонтують Севастопольський парк. Згодом інсталяція переїде туди. Де знайшли артефакт дивіться — у нашому сюжеті.

Антивандальна, з нічною підсвіткою та ідеально пасує до міського дизайну. Все це про інсталяцію фрагмента хреста з могили Олександра Поля, яку відкрили сьогодні у Дніпрі. Стела являє собою скляний куб з уламком чорного лабрадориту, який знайшли під час розкопок Лазаревської церкви.

Щонайменше два роки монумент стоятиме біля пам’ятника Олександру Полю на проспекті Яворницького. Але згодом він стане частиною пантеону почесних громадян нашого міста, який відкриють у Севастопольському парку. Але спершу його мають реконструювати.

Нагадаємо, розкопки Лазаревської церкви розпочалися ще у травні. Вже за два місяці археологи натрапили на старовинні поховання. Їх було аж 15. За припущенням науковців, в одному зі склепів покоївся Поль. Знайдені кістки досліджували у Києві. Над цим працювала ціла команда науковців.

Вже невдовзі у Севастопольському парку розпочнуться будівельні роботи. Це буде не тільки пам’ятне місце з пантеоном, а ще сучасна зона відпочинку для усієї родини.