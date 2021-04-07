7 квітня віряни святкують Благовіщення

У християн східного обряду одне з найбільших церковних свят – Благовіщення Пресвятої Богородиці. Воно має сталу дату й відзначається рівно за 9 місяців до Різдва Христового. Цьогоріч Благовіщення припадає на період Великого Посту.

Свято Благовіщення означає добру, радісну звістку, коли Діві Марії явився архангел Гавриїл і сповістив про прийдешнє народження Ісуса Христа.

Вважається, що цим днем і починається Євангельська історія. Кожен на Благовіщення чекає добрих новин.

У день Благовіщення Пресвятої Богородиці в храмах проходять святкові служби. Богослужіння цього дня сповнене піднесених, величних і радісних гімнів. Але в часи коронавірусу все набагато скромніше.

Цього року Благовіщення припадає на час Великого посту. З нагоди свята дозволяються певні послаблення.

Але найважливіше, кажуть церковники, на свято Благовіщення робити добрі справи. Допомагати тим, хто потребує уваги та не сваритися з рідними й близькими. Цього дня також не рекомендується займатися важкою фізичною працею.

А ще на Благовіщення спостерігають за погодою. Вважається, що природа може підказати, яким буде майбутній врожай. Отже, якщо за вікном дощитиме, як сьогодні у Дніпрі, то це обіцяє велику кількість грибів і хлібів.