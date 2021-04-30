Проїзд у Дніпрі може подорожчати

Якщо ціну не дадуть підняти, перевізники погрожують транспортним колапсом. Мовляв, виведуть на лінію лише половину автобусів. Ці плани хочуть втілити з 1 травня. Одна з причин такого рішення — здорожчання палива, запевняють представники АТП. Що на це кажуть економісти та як ситуацію коментують в департаменті транспорту — знає наш Марко Ручка.

Щонайменше на 2 гривні може підскочити вартість проїзду у маршрутках Дніпра. Або подорожчання, або кількість автобусів зменшать. Пригрозили перевізники. Все начебто, через зростання ціни на паливо.

Ще в АТП заявляють, маршрутки, які заправляють газом, стають нерентабельними, тож їх взагалі хочуть не випускати на лінію. Щодо іншого рухомого складу. Інтервал збільшиться від 20 до 30 хвилин. Перевізники розуміють, внаслідок цього утворяться довжелезні черги. Як вихід, пропонують підняти вартість проїзду. У людей щодо цього своя думка.

Самі перевізники наголошують, хочуть підняти ціни на проїзд не лише через зростання вартості палива. В АТП “Дніпро Бас” кажуть — восьми гривень за пасажира – замало. Оскільки податки високі, на заробітну плату не вистачає. І, аби АТП виходили в нуль, потрібно підняти тариф хоча б до 12 гривень.

Бажання збільшити вартість проїзду пов’язане у тому числі зі значним зниженням пасажиропотоку. Тільки за останні 3 місяці він поменшав на 20-30%. Це помітили за допомогою камер відеоспостереження та датчиків, якими обладнані автобуси. На ситуацію вплинули пандемія та карантин. Багато людей працюють вдома, а деякі користуються трансфером від компаній. На додачу ще і криза. Люди стали менше пересуватися та економити на проїзді.

Щодо обгрунтування підвищення вартості проїзду. Економісти твердять, у публічному доступі мають бути точні розрахунки. А їх немає. Тож говорити, що 8 гривень замало — некоректно.

У департаменті транспорту міськради твердять, коригувати вартість проїзду у випадках здорожчання палива та інших чинників — дозволяється.

Але підвищення вартості проїзду у травні не буде, заспокоюють у мерії.

До цього питання можуть повернутись у середині червня. А кількість рухомого складу на дорогах зменшувати не будуть. Департамент зміг у цьому переконати автоперевізників. Але на свята маршрутки курсуватимуть в режимі вихідного дня.