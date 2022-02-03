Дніпро добре відомий своїми боксерськими традиціями

03.02.2022 18:20

Один з боксерів-чемпіонів, володар Кубку світу з кікбоксингу 2021 року, призер чемпіонату України, майстер спорту Тимур Бриков передає свій досвід початківцям у новому, нещодавно відкритому клубі “SIKARIO-BOXING” на вулиці Мандриківській, 47.

Велика простора зала облаштована так, щоб групи спортсменів могли тренуватись автономно і не заважати один одному.

Дітей набирають у групи від 4 років, вони йдуть у початкову групу. Малечу навчають розвивати свій корпус, більшу частину занять займає гімнастика.

У перших вихованців вже є перші перемоги. Дмитро Керкежа виборов титул чемпіона на міських змаганнях та призера на обласних.

Давида Милованова привів до клубу “SIKARIO-BOXING” батько, щоб хлопчик покращив “фізо”. А тепер Давид вже має наміри виборювати головні титули.

“SIKARIO-BOXING” на вулиці Мандриківській, 47. Боксер швидше перемагає в суперечці.

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