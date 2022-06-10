Ракетний удар ворога по області не пов’язаний з сильною пожежею у Дніпрі

10.06.2022 9:09

Вранці агресор наніс ракетний удар по Дніпровському району. Всі деталі зараз з’ясовують рятувальники. Та ворожа атака не пов’язана з пожежею, яку бачили жителі Дніпра. Сильне загорання сталося на підприємстві з переробки вторсировини. На відкритій території спалахнули гранули в тюках. Про це повідомили в Головному управлінні ДСНС у Дніпропетровській області.

Підприємство займалося переробкою пластмаси в гранули. Загорання виникло поряд з виробничим цехом. Спалахнули гранули в тюках на площі 200м2.
Гасили вогонь 6 підрозділів рятувальників. Боролися з пожежею більше години.
Вогнем пошкоджено зовнішнє оздоблення стін двоповерхової виробничої будівлі, знищено обладнання для виготовлення гранул, а також вторсировина на відкритій території.
Люди не постраждали.
Про це повідомляють у ДСНС

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