Ракетний удар ворога по області не пов’язаний з сильною пожежею у Дніпрі

Вранці агресор наніс ракетний удар по Дніпровському району. Всі деталі зараз з’ясовують рятувальники. Та ворожа атака не пов’язана з пожежею, яку бачили жителі Дніпра. Сильне загорання сталося на підприємстві з переробки вторсировини. На відкритій території спалахнули гранули в тюках. Про це повідомили в Головному управлінні ДСНС у Дніпропетровській області.

Підприємство займалося переробкою пластмаси в гранули. Загорання виникло поряд з виробничим цехом. Спалахнули гранули в тюках на площі 200м2.

Гасили вогонь 6 підрозділів рятувальників. Боролися з пожежею більше години.

Вогнем пошкоджено зовнішнє оздоблення стін двоповерхової виробничої будівлі, знищено обладнання для виготовлення гранул, а також вторсировина на відкритій території.

Люди не постраждали.

Про це повідомляють у ДСНС