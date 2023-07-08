Новини Новини України ЗАЛУЖНОМУ – 50! Головнокомандувач ЗСУ – “Залізний генерал” святкує ювілей 08.07.2023 15:00 27 Сьогодні головнокомандувач ЗСУ “залізний генерал” Валерій Залужний святкує свій 50-й день народження. Під командуванням цього хороброго воїна ЗСУ зуміли зруйнувати міф про непереможність російської армії Продовжити читання Уперед LEOPARDи В УКРАЇНІ / 890 МЛН $ ВІД МВФ / ПОВІТРЯНІ СИЛИ ЯК У НАТО.ОГЛЯД МІЖНАРОДНИХ ПОДІЙ ЗА ТИЖДЕНЬ Знайдіть нас в Instagram @11channel_dnipro 11channel_dnipro LEOPARDи В УКРАЇНІ / 890 МЛН $ ВІД 🇺🇦 500 днів повномасштабно АТАКА ШАХЕДАМИ: уламки вбил 👨🏭ТОП-5 найзатребуваніш У Дніпрі на вул. Олеся Гонча Instagram post 17941744421571116 Показати більше… Перехід в Instagram Інші новини Міжнародні новини Новини LEOPARDи В УКРАЇНІ / 890 МЛН $ ВІД МВФ / ПОВІТРЯНІ СИЛИ ЯК У НАТО.ОГЛЯД МІЖНАРОДНИХ ПОДІЙ ЗА ТИЖДЕНЬ 08.07.2023 14:30 30 Новини Новини України СИТУАЦІЯ НА ЗАЕС. Окупанти продовжують мінувати станцію 08.07.2023 14:10 44 Mіські новини Новини ПОСТРАЖДАВ ЧОЛОВІК: росіяни запустили “шахеди” по агропідприємству Кривого Рогу 08.07.2023 13:27 42 Новини Новини України Генеральний штаб ЗСУ: Оперативна інформація станом на 06.00 08.07.2023 08.07.2023 9:19 48 Новини Новини України МЕДКАНАБІС У ЗАКОНІ. В Україні можуть дозволити ліки на основі коноплі 07.07.2023 17:51 94 Новини Новини України ППО ЗНИЩИЛА 12 З 18 ДРОНІВ / ЗСУ ПРОДОВЖУЮТЬ КОНТРНАСТУП // Війна. День 499 07.07.2023 17:07 109