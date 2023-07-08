ЗАЛУЖНОМУ – 50! Головнокомандувач ЗСУ – “Залізний генерал” святкує ювілей

08.07.2023 15:00 20

Сьогодні головнокомандувач ЗСУ “залізний генерал” Валерій Залужний святкує свій 50-й день народження. Під командуванням цього хороброго воїна ЗСУ зуміли зруйнувати міф про непереможність російської армії

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