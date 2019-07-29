Дніпровський рятувальник врятував двох жінок, віддавши їм власну кисневу маску

Дніпровський рятувальник під час займання вивів з задимленого приміщення двох жінок. Чоловік віддав їм власну кисневу маску, однак сам ледь не отруївся продуктами горіння.Ось так скромно Максим Веклич розповідає, як врятував двох жінок. Все сталося у суботу вдень. У тенісному клубі замкнуло проводку від кондиціонера. Приміщення моментально затягнуло їдким димом. Рятувальникам повідомили, що будівлю усі залишили самотужки. Аж раптом до Максима підбігла жінка, донька якої залишалася всередині палаючого приміщення.

Жінок Максим виводив по черзі. Боявся, що вони почнуть панікувати й випадково наковтаються диму. Саме тому віддав їм свою маску і прикривався мокрим рушником. Лише декількох вдихів продуктів горіння вистачає, аби людина втратила свідомість. Навчений Максим продовжив виконувати свою роботу. Обидві жінки, яких Максим вивів з приміщення, не постраждали. Лише сильно злякалися, адже пожежної сигналізації не почули.

Незабаром Максима та інших рятувальників, які успішно ліквідували займання керівництво обіцяє відзначити.